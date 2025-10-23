Стало известно, как выглядела территория Кенского монастыря в 1783 году

В Российском государственном архиве древних актов обнаружили план места

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты Кенозерского национального парка выяснили, как выглядела территория Кенского Спасо-Преображенского монастыря, в Российском государственном архиве древних актов обнаружен план территории монастыря, выполненный в 1783 году, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Это единственный, известный нам план монастыря. Из него мы узнали, что территория обители - примерно 110 га по современному исчислению - включала "пашни, сеннаго покосу, лесу, под поселением, огородами, гуменниками и коноплянниками, под церквою и кладбищемъ, под проселочными дорогами, под полурекою Кеною, ручьемъ и полуручьемъ". Это была обширная территория для большого монастырского хозяйства", - сказала начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Марина Мелютина, ее слова приводит пресс-служба.

В Национальном архиве Республики Карелия также найдена карта Олонецкой губернии Пудожского уезда 1860 года. Судя по ней, территория упраздненного Кенского монастыря занимала 113,6 га земли, что незначительно отличается от владений, отмеченных на карте 1783 года.

Монастырь во второй половине XV - начале XVI века основал преподобный Пахомий. Кенский монастырь получил особую известность в связи с тем, что в 1508 году, при жизни Пахомия, здесь получил постриг Андрей Никифорович, будущий основатель Антония-Сийского монастыря. Монастырь являлся крупным землевладельцем, в конце XVII века обители принадлежало 500 кв. верст земли. Кенская пустынь была упразднена в 1764 году, ее храмы были уничтожены пожаром. В первой половине XIX века была построена приходская каменная Спасо-Преображенская церковь, храм был разобран в 1949 году.

В 1950-е годы на месте расположения Преображенского храма и кладбища было устроено катище лесопункта, лес привозили на берег по узкоколейке из поселка Октябрьский. Летом 2025 года сотрудники нацпарка провели экспедицию по кенозерским деревням, которые возникли на территории бывшего монастыря. Они собрали воспоминания очевидцев о том, как разрушали Спасо-Преображенский храм.

Кенскому монастырю будет посвящен один из разделов археологического музея Кенозерья, который откроется в 2026 году. Проект музея "Откуда я? Археологический портрет Кенозерья" получил поддержку фонда Потанина в рамках благотворительной программы "Музей без границ".