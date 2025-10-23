В Индии успешно протестировали технологию вызова дождя

Правительство намерено очистить воздух Нью-Дели и сбалансировать окружающую среду с помощью этого нововведения

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Эксперимент по вызову дождя по технологии засева облаков специальными частицами успешно провели в Нью-Дели. Об этом сообщила в Х главный министр национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, Рекха Гупта.

"Впервые в Дели завершена подготовка к созданию искусственного дождя путем засева облаков, что стало важной технологической вехой в борьбе столицы с загрязнением воздуха. В четверг эксперты успешно провели эксперимент в районе Бурари", - написала она.

"По данным метеорологического управления, 28, 29 и 30 октября ожидается облачность. Если погода останется благоприятной, 29 октября в Дели, вероятно, пройдет первый искусственный дождь", - добавила Гупта, заверив, что "правительство намерено очистить воздух столицы и сбалансировать окружающую среду с помощью этого нововведения".

Ежегодно осенью в индийской столице отмечается резкое ухудшение качества воздуха. В расположенных рядом со столицей штатах Пенджаб и Харьяна, которые являются важным сельскохозяйственным регионом на севере Индии и производят почти 18 млн тонн риса в год, в октябре - ноябре, после уборки урожая, прямо на полях или рядом с ними сжигают более 20 млн тонн соломы и стерни, несмотря на официальный запрет. Смог накрывает столицу, расположенную в низине. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода.

В 2025 году смог резко накрыл Дели после празднования 20 октября Дивали, который называют индийским Новым годом. Из-за массового использования пиротехники качество воздуха в столице ухудшилось до категории "крайне опасное".