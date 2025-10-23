"Мумии" утконосых динозавров-гадрозавров указали на наличие у них копыт

Также ученые обнаружили, что ящеры обладали необычно тонкой кожей

© Tyler Keillor/ Fossil Lab/ Handout via REUTERS

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Американские палеонтологи обнаружили в центральных регионах штата Вайоминг две ранее неизвестных "мумии" утконосых динозавров-эдмонтозавров, чье изучение помогло ученым раскрыть секрет их "мумификации", а также реконструировать облик кожи и копытообразных конечностей этих древних рептилий. Об этом сообщила пресс-служба медцентра Университета Чикаго.

"Благодаря этим двум находкам нам впервые удалось с высоким уровнем достоверности реконструировать то, как выглядели эти динозавры. <…> Эта реконструкция принесла массу открытий - нам удалось открыть первых древних рептилий с копытами и открыть пока самые древние свидетельства существования подобных форм конечностей", - пояснил профессор Университета Чикаго Пол Сирино, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении нескольких "мумий" динозавров, которые были обнаружены известным коллекционером Чарльзом Штернбергом на территории штата Вайоминг еще в начале XX века. Эти находки, получившие название "мумии Зенкенбергского музея", представляют собой одни из самых хорошо сохранившихся останков утконосых динозавров, открытых учеными за все время существования цивилизации.

В процессе изучения находок, их фотографий и корреспонденции Штернберга ученые обратили внимание на то, что все подобные "мумии" были найдены в очень небольшой зоне на территории штата Вайоминг, чей диаметр составляет не более 10 км. Ученые локализовали положение этого региона, который они назвали "зоной мумий", и провели повторные раскопки на ее территории.

В результате ученые обнаружили еще две "мумии" эдмонтозавров, одна из которых была ранее молодой взрослой особью этих рептилий, а другая - почти выросшим детенышем. Благодаря уникальным условиям формирования этих окаменелостей - тела динозавров были покрыты сверхтонким слоем глины сразу после их гибели - в этих "мумиях" сохранились отпечатки больших сегментов кожных покровов и своеобразных "копыт" эдмонтозавров, о существовании которых ученые в прошлом не подозревали.

В дополнение изучение структуры этих отпечатков показало, что спина эдмонтозавра в районе шеи и туловища была украшена большим горбообразным выростом, который в районе хвоста превращался в набор из множества небольших шипов, связанных с позвонками ящера. Также ученые обнаружили, что утконосые ящеры обладали необычно тонкой кожей, покрытой очень небольшими чешуйками, чей диаметр составлял всего 1-4 мм. Все эти открытия существенно дополняют и меняют облик этих динозавров, подытожили палеонтологи.