В театре "На Малой Бронной" объявят лауреатов премии "За верность науке"

В разные номинации шорт-листа премии вошли три специальных проекта ТАСС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония объявления победителей XI всероссийской премии "За верность науке" состоится в Московском драматическом театре "На Малой Бронной". В шорт-листе премии 2025 года - три специальных проекта ТАСС в разных номинациях.

"Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. В этом году на премию поступило свыше 2 тыс. заявок из 81 региона России. Участники представили проекты в самых разных форматах: от подкастов, документальных фильмов и книг до масштабных фестивалей, научных шоу и интерактивных мастер-классов", - сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Премия 2025 года присуждается в 11 номинациях. К традиционным номинациям, таким как "Научный журналист года" или "Научная пресс-служба года", добавились три новых: "Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях", "Работа с опытом: вклад ученых в Победу" и "Специальный приз к 80-летию атомной промышленности", учрежденный ГК "Росатом".

Участники от ТАСС

В номинации "Российская наука - миру" в шорт-лист вошел специальный проект Госкорпорации "Росатом" и ТАСС "Росатом х БРИКС: платформа атомных технологий". Он рассказывает о том, как Россия продвигает передовые ядерные технологии в странах БРИКС.

Новый спецпроект ТАСС и Росатома к юбилею Победы "Энергия подвига. Путь к мировому лидерству" участвует в конкурсе в номинации "Работа с опытом: вклад ученых в Победу". Он повествует о том, как 11 ученых сделали СССР атомной державой в послевоенных условиях.

Спецпроект ТАСС и компании "АЭМ-технологии" "Народный реактор", подготовленный к 60-летию создания водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР, участвует в номинации "Специальный приз имени Христофора Леденцова". Он рассказывает, как и почему именно реакторы ВВЭР стали основой современной ядерной энергетики, какую роль они играют в наши дни.

В 2024 году специальный приз имени Христофора Леденцова от ГК "Росатом" получил спецпроект ТАСС "Атомная эпоха".

О премии

Всероссийская премия "За верность науке" учреждена в 2014 году Министерством образования и науки РФ с целью популяризации науки и достижений российских ученых, а также стимулирования средств массовой информации к широкому освещению научной деятельности в России.

Организатором премии является Минобрнауки РФ. Партнерами выступают Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", МГУ им. М. В. Ломоносова. Поддержку оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов традиционно выступают госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех".

Лауреаты получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса. Обладателям премии вручается памятная статуэтка. Победитель номинации к 80-летию атомной промышленности совершит путешествие на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в рамках просветительской экспедиции "Ледокол знаний" в 2026 году.