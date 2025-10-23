Вуз РФ и КНР в Шэньчжэне удвоит мощность суперкомпьютера до конца года

В течение следующих нескольких лет мощность суперкомпьютерного кластера МГУ-ППИ планируется нарастить до 20 петафлопсов

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне нарастит мощность суперкомпьютера с 5 до 10 петафлопсов до конца 2025 года. Об этом на полях Открытой недели науки БРИКС+ сообщил ТАСС первый проректор вуза Сергей Иванченко.

Университет ввел в эксплуатацию первую очередь вычислителя в 2024 году. Он используется в обучении студентов и исследовательских работах.

"Мы уже вышли на мощность в пять петафлопсов. Сейчас начался монтаж оборудования для ее увеличения до 10 петафлопсов. Планируем завершить работы до конца года", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

По итогам постепенного расширения инфраструктуры в течение следующих нескольких лет мощность суперкомпьютерного кластера МГУ-ППИ планируется нарастить до 20 петафлопсов.

Оборудование уже применяется в исследованиях, посвященных геологоразведке, изучению свойств материалов при помощи компьютерной томографии и развитию больших языковых моделей.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

Сейчас в Университете МГУ-ППИ обучаются около 5 тыс. человек, из которых 600 - это студенты из России, Белоруссии и других стран. В рамках заключенных соглашений вуз сотрудничает с более 100 образовательными организациями и компаниями РФ и КНР.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах.

