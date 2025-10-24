В России создали установку для микрозелени с уникальной системой увлажнения

Изобретение позволяет создать идеальный микроклимат для растений

БАРНАУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного аграрного университета разработали автоматизированную установку для выращивания микрозелени. Уникальность изобретения заключается в инновационной системе увлажнения, создающей идеальный микроклимат для роста растений, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Ультразвуковой диффузор с фитилем выполняет роль ультразвукового генератора тумана. Для создания тумана осуществляется капиллярный подъем жидкости по фитилю к ультразвуковому диффузору", - следует из описания патента. За счет точечного увлажнения растения лучше усваивают влагу.

Под кассетными модулями с семенами находится резервуар с питательной жидкостью. Каждая кассета оборудована решетчатым дном и сетчатым покрытием для оптимального распределения влаги и питательных веществ. Светодиодная лампа полного спектра работает в запрограммированном режиме и досвечивает растения.

Система полностью автоматизирована и управляется программируемым блоком на базе контроллера. Датчики температуры и влажности воздуха постоянно отслеживают микроклимат, а блок управления самостоятельно регулирует все параметры.

Установка потребляет всего 3 Вт энергии и может работать как от сети, так и от переносного зарядного устройства в течение двух суток, поэтому ее удобно использовать в домашних условиях. Разработка позволяет выращивать микрозелень с циклом от пяти до 14 дней в зависимости от вида растения. После сбора урожая установку легко можно подготовить к следующему циклу.