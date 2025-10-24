Свиток династии Западная Ся о девятихвостой лисе оказался подделкой

Обнаружить признаки сумели исследователи российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Исследователи совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне благодаря комплексному анализу смогли обнаружить признаки подделки древнего свитка трактата "Книга гор и морей" на языке тангутского государства Западное Ся, в котором упоминается мифическая девятихвостая лиса. Об этом на полях Открытой недели науки БРИКС+ сообщила ТАСС директор Центра искусств МГУ-ППИ Екатерина Надежкина.

Ученые международной лаборатории искусства, науки и технологий вуза использовали методы двумерной газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения и рентгенофлуоресцентным анализом для оценки периода изготовления и поиска следов более поздних изменений материала. Артефакт хранится в собраниях частного коллекционера из Китая.

"Комплексное исследование позволило установить, что артефакт является подделкой. Все красители, использованные при его создании, относятся к видам, встречающимся во второй половине XIX - начале ХХ веков. Также было найдено множество современных продуктов - пластификаторов, растворителей, веществ для производства полимеров - порядка 200-300 современных соединений XX-XXI веков", - сообщила ТАСС представитель вуза.

Радиоуглеродный анализ окончательно подтвердил современность шелка и бумаги, из которых состоял свиток. Большинство надписей на тангутском языке также оказались поддельными.

"Предполагаем, что подделка была изготовлена в период с середины 1950-х до 2010-2012 годов. Интересным оказалось и изучение методов искусственного застаривания подделок в Китае - в свитках использовался чай для создания характерного коричневого оттенка шелка, что является классическим вариантом искусственного застаривания полотен", - добавила ученая.

Проект, реализованный научной группой под руководством доктора химических наук Альберта Лебедева, поддержан грантом Министерства образования Китая.

Девятихвостая лиса

"Книга гор и морей" ("Каталог гор и морей", кит. "Шань Хай Цзин") - это древнекитайский трактат, в котором дается описание как реальной, так и мифической географии Китая и соседних земель. Произведение можно сравнить со сборником национальных легенд: в нем дается описание девятихвостой лисы и других мифических животных.

Авторы работы изучили не древнекитайскую, а тангутскую версию трактата. Эта письменность использовалась в тангутском государстве Западное Ся (кит. "Си Ся"), которое находилось на северо-западе современного Китая. Его представители придумали собственный язык на основе китайской иероглифики. Сейчас он относится к мертвым, уточнила Надежкина.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

В Университете МГУ-ППИ обучаются около 5 тыс. человек, из которых 600 - это студенты из России, Белоруссии и других стран. В рамках заключенных соглашений вуз сотрудничает с более, чем 100 образовательными организациями и компаниями из РФ и КНР.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.