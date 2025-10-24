Появление у человека устойчивости к ротавирусу связали с развитием цивилизации

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Генетики обнаружили, что примерно 6-8,5 тыс. лет назад среди жителей Евразии начала распространяться мутация, защищающая ее носителей от заражения ротавирусом. Ее появление и распространение было связано с зарождением сельского хозяйства и цивилизации, сообщила пресс-служба Каролинского института (KI).

"В популяциях первых фермеров ротавирус распространялся быстрее, чем в эру до появления цивилизации, когда люди жили в небольших и изолированных группах. Полученные нами данные говорят, что данные особенности среды обитания привели к ускоренному распространению мутаций в гене FUT2, которые защищают их носителей от развития гастроэнтерита во время зимы", - пояснил доцент KI Хуго Себерг, чьи слова приводит пресс-служба института.

Генетики пришли к такому выводу при изучении истории распространения различных вариаций в структуре ДНК, которые понижают вероятность заражения человека инфекционными болезнями. Многие из подобных вариантов в устройстве генов сыграли важную роль в истории и эволюции человечества, в том числе в его приспособлении к жизни в больших сообществах с высоким уровнем плотности населения, в которых инфекции могут быстро распространяться.

Для получения подобных сведений исследователи изучили структуру геномов свыше 700 тыс. современных жителей Европы, а также 4,3 тыс. древних обитателей субконтинента, чьи геномы были реконструированы и изучены в последние 20 лет. Внимание ученых привлек ген FUT2, отвечающий за выработку определенных компонентов слизистой оболочки кишечника, которые используются некоторыми вирусами для проникновения в клетки.

Около 20% современных жителей Европы и выходцев с субконтинента являются носителями мутаций, которые выводят этот ген из строя и тем самым делают носителей этих вариаций ДНК стойкими к атакам норовируса и некоторых других патогенов. Проведенный исследователями анализ современной и древней ДНК показал, что это не всегда было так - носителей данной мутации почти не было среди популяции людей 8 тыс. лет назад и раньше, однако впоследствии их число начало быстро расти.

Источником этих вариаций, как обнаружили Себерг и его коллеги, послужили популяции первых фермеров мира, которые покинули Анатолию и "плодородный полумесяц" и начали заселять Европу примерно 6-8,5 тыс. лет назад. Эти народы принесли с собой не только зачатки цивилизации, но и повышенную стойкость к ротавирусу, что помогло древним жителям Европы приспособиться к жизни в городах и других крупных поселениях, подытожили генетики.