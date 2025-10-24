На XV Пермский конгресс ученых-юристов прибыли более 400 человек

Центральной темой съезда стала "Собственность в условиях новой технологической парадигмы"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников © Пресс-служба правительства Пермского края

ПЕРМЬ, 24 октября. /ТАСС/. XV Пермский конгресс ученых-юристов открылся 24 октября в столице Прикамья, в нем принимают участие более 400 представителей 10 регионов России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

"24 октября в Перми стартовал XV традиционный ежегодный Пермский конгресс ученых-юристов. В 2025 году участниками события стали более 400 представителей юридической науки и практики из 10 регионов России. Центральной темой XV съезда стала "Собственность в условиях новой технологической парадигмы: деконструкция и реконструкция правовых смыслов к 35-летию законов о собственности", - отмечается в сообщении.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветственном слове отметил, что уже 15 лет ведущие юристы из разных регионов России приезжают в регион, чтобы обменяться мнениями по ключевым вопросам права. "Ежегодно на форуме обсуждаются непростые правовые коллизии, принимаются решения, которые впоследствии превращаются в законодательные нормы", - приводятся слова губернатора в сообщении.

По информации организаторов, в 2025 году на конгрессе обсудят широкий спектр ключевых аспектов современной юридической науки. В их числе правовая защита интеллектуальной собственности, новые технологии и цифровизация правовых процессов. В программе также лекция-презентация книг Павла Крашенинникова "На пути к сверхдержаве" и "Наследники или ренегаты". Кроме того, запланирована серия форсайт-сессий и круглых столов, на которых эксперты будут обсуждать правовые основы функционирования суверенной российской экономики, судебную защиту корпоративных прав и другие вопросы.

В ходе конгресса прошла церемония награждения лауреатов всероссийской правовой премии имени В.Н. Татищева. Она была учреждена Ассоциацией юристов России в 2024 году в память о выдающемся военном и государственном деятеле России Василии Татищеве. Премия выдается за особые заслуги в развитии государственного строительства, юриспруденции и историко-правовой науки России. В этом году ее лауреатами стали председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Организаторами Пермского конгресса ученых-юристов выступает Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) при поддержке губернатора Пермского края, Ассоциации юристов России, издательства "Статут", Пермского землячества, ведущих российских юридических вузов и научных центров.