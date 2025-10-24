В Томске создадут покрытия для защиты спутников от перегрева

Разработка позволит увеличить срок эксплуатации спутниковых систем

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в 2026 году приступят к созданию нового терморегулирующего покрытия для космических аппаратов на основе модифицированных смол и классического пигмента - оксида цинка. Разработка позволит снизить риск перегрева спутниковых систем и увеличить срок их эксплуатации, сообщили в пресс-службе университета.

"Мы занимаемся улучшением традиционных и созданием новых терморегулирующих покрытий, которые поддерживают рабочую температуру космических аппаратов без затрат энергии, используя физические свойства материалов. На данном этапе нам удалось повысить стойкость оптических свойств полимерных связующих к действию ускоренных электронов и квантов солнечного спектра почти вдвое", - сказал научный сотрудник лаборатории радиационного и космического материаловедения ТУСУРа Владимир Горончко.

Новые материалы, по словам исследователей, будут отличаться высокой отражательной способностью в солнечном диапазоне и эффективным тепловым излучением в инфракрасной области, что обеспечит баланс между нагревом и охлаждением спутников. Для повышения радиационной стойкости ученые модифицируют полимерные связующие наночастицами диоксида кремния, что позволяет в 1,5-2 раза увеличить их устойчивость к воздействию космического излучения.

Испытания материалов проводятся на уникальной установке "Спектр", которая воспроизводит условия открытого космоса - вакуум, радиацию и солнечное излучение. Установка позволяет исследовать оптические и механические характеристики покрытий без нарушения вакуумной среды, что делает эксперименты максимально точными.

Одновременно в лаборатории создается керамическое покрытие нового типа на основе оксида иттрия, модифицированного наночастицами диоксида кремния. По предварительным данным, такой материал поглощает солнечное излучение в 2-4 раза меньше, чем традиционные пигменты - диоксид титана и оксид цинка. Это делает его перспективным для использования в будущих миссиях, включая аппараты, работающие на орбитах с высокой солнечной экспозицией. "Исследования оксида иттрия показали, что его отражательная способность заметно выше, чем у применяемых десятилетиями порошков. Мы рассчитываем, что новое покрытие позволит повысить энергетическую эффективность терморегулирующих систем без использования активного охлаждения", - отметил руководитель проекта Семен Юрьев.

По данным университета, интерес к разработкам уже проявили предприятия госкорпорации Роскосмос, в том числе АО "Композит" и Центр подготовки космонавтов. Ученые рассчитывают, что новые материалы найдут применение не только в космической отрасли, но и в промышленности - например, при создании теплоотражающих и светоотражающих покрытий для зданий и резервуаров. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда и отвечают задачам национального проекта "Космос".