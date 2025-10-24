Акция "Наука вокруг нас" даст около 300 лекций в РФ и за рубежом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Всероссийская просветительская акция "Наука вокруг нас", стартующая 24 октября, будет содержать около 300 различных лекций по научно-популярной тематике, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Акция охватит все регионы РФ и ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Южную Осетию, и завершится в День работника высшей школы, 19 ноября.

"Благодаря акции "Наука вокруг нас" жители всех регионов России и ряда зарубежных стран смогут посетить порядка 300 лекций, увидеть работу научных объектов, встретиться с главами субъектов в вузах-участниках "Приоритета - 2030" и узнать о достижениях отечественных изобретателей. Такая популяризация профессии ученого и распространение знаний о разработках имеет ключевое значение для достижения технологического лидерства", - отметил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Кульминацией акции станет марафон "Знание. Наука", который пройдет в Москве 30-31 октября. Вживую послушать лекции ведущих ученых смогут более 5 тыс. человек, а подключиться к трансляции - вся страна. Организаторами выступают Российское общество "Знание" и Московский политехнический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В акцию входят встречи губернаторов со студентами и молодыми учеными, которые пройдут на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы "Приоритет - 2030". В формате открытого диалога молодежь узнает о роли региональной науки в развитии страны, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в самых разных сферах.

Для всех тех, кто интересуется наукой, доступны видеолекции Российского общества "Знание". Среди них документальный сериал "Ледокол знаний", фильмы "Знание. Наука", цикл ТЕД-лекций, лекции-экскурсии на уникальные локации ГК "Росатом". Дополнительно подготовлены видеоэкскурсии по выдающимся научным центрам России - академгородкам Серпухова, Обнинска и Черноголовки.