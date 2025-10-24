Солдаты армии Наполеона заражались "древней" формой возвратного тифа

Европейские палеогенетики изучили останки погибших в Российской империи солдат отступающей армии Наполеона

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Европейские палеогенетики выяснили, что недавно обнаруженные обрывки ДНК возбудителей возвратного тифа, присутствующие в останках погибших в Российской империи солдат отступающей армии Наполеона, относятся к очень древней вариации этой болезни, которая была распространена в Европе более 2 тыс. лет назад и сейчас не встречается. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Current Biology.

"Проведенный нами филогенетический анализ указывает на то, что тот штамм боррелий, который вызывал возвратный тиф у солдат армии Наполеона, был необычайно похож по устройству своей ДНК на аналогичные бактерии, поражавшие жителей Англии в эру железного века. Это говорит о том, что данная вариация инфекции циркулировала по Европе как минимум два тысячелетия, однако впоследствии ее заменили современные штаммы этих микробов", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа ученых под руководством начальника отдела палеогеномики Института Пастера (Франция) Николя Раскована при изучении останков 13 солдат армии Наполеона, которые были захоронены декабре 1812 года в Вильнюсе и эксгумированы в 2002 году. В прошлом исследователи уже находили в этих останках возможные следы сыпного тифа и окопной лихорадки, а также их распространителей, однако при этом они еще не изучались при помощи современных методов палеогенетики.

Недавно ученые восполнили этот недостаток и обнаружили, что в телах четырех погибших французских солдат присутствовали обрывки ДНК возбудителя паратифа (Salmonella enterica), а в костях еще двух военных ученые нашли обрывки генома боррелий вида Borrelia recurrentis, вызывающих возвратный тиф. Ранее ученые не подозревали, что обе эти болезни были распространены в армии Наполеона, что сделало эти находки особенно интересными.

Руководствуясь подобными соображениями, палеогенетики сопоставили структуру ДНК "наполеоновской" Borrelia recurrentis с тем, как были устроены геномы других древних вариаций возвратного тифа. Этот анализ неожиданно показал, что солдаты отступающей армии Наполеона были заражены очень древней формой этой болезни, чьи аналоги были распространены около 2 тыс. лет назад на территории Англии железного века и в других регионах Северной Европы.

Данные вариации возвратного тифа, как отмечают ученые, сами по себе не обладали высоким уровнем смертоносности, однако в комбинации с хроническим истощением сил, холодом и другими болезнями, в том числе с паратифом, они могли унести большое число жизней французских солдат. Это служит очередным аргументом в пользу того, что значительная часть бывшей "великой армии" Наполеона погибла от болезней во время зимы 1812 года, подытожили ученые.

О "великой армии" Наполеона

Так называемая великая армия Наполеона представляла собой контингент из примерно 500-600 тыс. солдат со всей Европы, на долю французов в котором приходилась примерно половина военнослужащих. Она вторглась на территорию Российской империи в июне 1812 года и была почти полностью уничтожена к декабрю 1812 года, потеряв около 300 тыс. человек только во время отступления из-за морозов, нехватки провианта и инфекций.