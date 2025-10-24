Адыгейский госуниверситет и ТАСС запустили серию подкастов с академиками РАН

Проект адресован школьникам, студентам и их родителям, а также широкой аудитории, интересующейся современными научными открытиями

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС совместно с Адыгейским государственным университетом (АГУ) представили серию мотивационных видеоподкастов "О чем говорят академики". В них ведущая - молодой ученый Дана Мамий - беседует с академиками Российской академии наук о выборе профессии исследователя, значении наставничества и новых направлениях в науке, сообщили в пресс-службе университета.

"В выпусках академики рассказывают Дане о своей жизни, карьере ученого, современном образовании и перспективах поколения Z, о роли наставника и почему так важно читать хорошие книги, о том, какими исследованиями занимается передовая российская наука, и вкладе ученых в технологический суверенитет страны", - говорится в сообщении.

Собеседниками Мамий стали выдающиеся представители научного сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН Степан Калмыков, Арутюн Аветисян, Дмитрий Ушаков, Юлия Горбунова, Алексей Семенов, Александр Гайфуллин, Ольга Кобякова и Алексей Савватеев.

Проект адресован школьникам, студентам и их родителям, а также широкой аудитории, интересующейся современными научными открытиями. Видеоподкасты размещены на сайте ТАСС, аудиоверсия доступна на платформе "Яндекс. Музыка".

Серия подкастов стала новым направлением второго сезона проекта, перезапущенного в июне 2025 года под названием "Наука вокруг. Открытия продолжаются". Его цель - популяризация достижений российских ученых в естественных, математических и информационно-технологических областях. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Первый сезон проекта стартовал в 2024 году и включал фестивали науки в ВДЦ "Орленок", участниками которых стали 16 тысяч детей из 14 стран мира, серию онлайн-уроков по естественным наукам, которые посетили более 240 тысяч школьников, и открытую медиатеку научно-популярных лекций от ведущих российских ученых и популяризаторов, набравшую свыше 4 млн просмотров. Проект "Наука вокруг" вошел шорт-лист Премии Рунета-2024 и вышел в финал XI Всероссийской премии "За верность науке" в номинации "Наука - детям".