В Азовском море обнаружили редкую считавшуюся вымершей рыбу

Шипа зафиксировали впервые за 70 лет

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Ученые обнаружили представителя одного из редчайших видов рыб Азовского моря - шипа. Это первый за 70 лет экземпляр, ранее его считали исчезнувшим, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"В ходе осеннего мониторинга прибрежного промысла в районе урочища Кучугуры в улове ставного невода 17 октября 2025 года был отмечен неполовозрелый экземпляр шипа длиной 56 см и массой 1,2 кг. Это первая достоверная находка данного вида в Азовском море за последние 70 лет", - сообщается на сайте организации.

Отмечается, что для шипа всегда была характерна "низкая естественная численность на всем протяжении его исторического ареала обитания, включавшего бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, где этот вид был представлен тремя экологическими формами". По данным института, в Азово-Черноморском бассейне шип был представлен преимущественно "жилой пресноводной формой", а его миграции за пределы речных бассейнов являлись "скорее исключением, чем правилом". При этом в Азовском бассейне шип встречался в бассейнах Дона и Кубани, в Черном море появлялся из бассейна Дуная и был отмечен в Риони, где также встречался редко, добавили в пресс-службе организации.

В тексте приводится ряд источников информации о шипе, а последнее упоминание о нем в Азовском бассейне датируется 1955 годом. Отсутствие в дальнейшем данных о состоянии популяции "дало основание исследователям рассматривать его как исчезнувший вид", отмечается в сообщении.

Ученые рассказали, что обнаружение шипа в Азовском море связано с проводящимися в последние годы работами по реакклиматизации шипа в бассейне реки Кубань и выпуском производителей и молоди этого вида в природный водоем. "Тем самым обеспечивается сохранение генофонда данного вида для восстановления его численности в водных объектах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна", - пояснили в организации.