Перенос "зеленой энергетики" в Мировой океан сократит выбросы СО2 на 15%

Перенос ветряков и солнечных батарей в прибрежные зоны позволит освободить многие регионы суши, а также снизить уровень шума

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ученые из КНР и Сингапура подготовили план, позволяющий получать 20 тераватт энергии при помощи ферм ветряков и солнечных батарей, занимающих всего 1% от подходящих для этих целей регионов эксклюзивных экономических зон. Это позволит сократить ежегодные выбросы СО2 на 9 млрд тонн, что составляет 15% от текущего объема антропогенных парниковых газов, пишут исследователи в статье в журнале Science Advances.

"По самым консервативным оценкам, реализация наших планов к середине столетия обеспечит примерно 30% мировых потребностей в электрической энергии, а также позволит снизить ежегодные выбросы СО2 примерно на 9 млрд тонн. Подобные перспективы подчеркивают ту весомую роль, которую будут играть прибрежные источники "зеленой энергетики" в обеспечении низкоуглеродного будущего планеты", - пишут исследователи.

Данная инициатива была подготовлена китайскими и сингапурскими инженерами, экономистами и океанологами под руководством доцента Национального университета Сингапура Ло Иньмина в рамках всестороннего изучения перспектив развития возобновляемой энергетики в эксклюзивных экономических зонах у берегов всех обитаемых континентов мира. Перенос ветряков и солнечных батарей в прибрежные зоны позволит освободить многие регионы суши, а также снизить уровень шума и избавиться от экологических последствий от постройки подобных сооружений.

Руководствуясь подобными идеями, исследователи из Китая и Сингапура проанализировали, как различается типичная скорость ветра, уровень освещенности и другие климатические параметры, влияющие на эффективность работы ветряков и солнечных батарей, в разных прибрежных регионах Нового Света, Евразии, Африки и Австралии. Также они оценили возможные проблемы с надежностью работы этих установок и стоимость их постройки и эксплуатации.

Опираясь на эти данные, ученые построили карту наиболее перспективных зон для сооружения ферм морских ветряков и солнечных батарей и оценили их общий вклад в мировую энергетику. Заполнение всего 1% этой карты позволит человечеству закрыть большую часть текущих мировых потребностей в энергии и около 30% потребления к 2050 году, а расширение этой площади до 10% позволит на 40% сократить выбросы СО2 в Китае, а также существенным образом уменьшить их в США, Канаде, России и других странах с высоким потреблением энергии.

Как отмечают исследователи, особенный интерес для развития морской "зеленой энергетики" представляют многие прибрежные регионы в Северном и Балтийском морях, а также на севере Тихого океана, где сложились подходящие условия и для постройки ветряков, и солнечных батарей. Их одновременное использование позволит сгладить сезонные и суточные всплески в выработке энергии, которые являются одним из главных недостатков существующих проектов по выработке возобновляемой энергии, подытожили ученые.