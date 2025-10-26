Солнечная активность начнет расти через несколько дней

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка и вспышечная активность оставались в спокойном состоянии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Рост солнечной активности прогнозируется через пару дней. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная, вспышечная активность - спокойная. <…> Через пару дней начнет отталкиваться от дна", - говорится в сообщении.

Ученые добавили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка и вспышечная активность также оставались в спокойном состоянии.