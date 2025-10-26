Открытая неделя науки БРИКС+ в Шэньчжэне собрала более 480 тыс. участников

Торжественное закрытие организаторы провели в формате красочного научного шоу

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Замахина/ ТАСС

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Открытая неделя науки БРИКС+ (проект "Наука 0+"), прошедшая в Шэньчжэне 22-26 октября, привлекла в смешанном формате более 480 тыс. человек. Церемония закрытия прошла 25 октября в кампусе совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ, передает корреспондент ТАСС.

"В мероприятиях недели науки в смешанном формате приняли участие 480 000 человек. Она прошла в преддверии перекрестных Годов образования России и Китая (2026-2027 гг.)", - уточнили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В течение недели на базе МГУ-ППИ и на площадках музеев, торговых центров и школ Шэньчжэня проходили научно-популярные лекции, мастер-классы, научные шоу и выступления музыкантов и танцоров. В рамках деловой программы в МГУ-ППИ открылась совместная российско-китайская лаборатория по биоинформатике, прошли научная конференция, круглые столы и встречи представителей академий наук России, Белоруссии и Китая. Открытие недели состоялось в формате иммерсивного шоу, посвященного квантовым технологиям, - главной теме фестиваля "Наука 0+", под эгидой которого организовано событие. Торжественное закрытие организаторы провели в формате красочного научного шоу.

"Тема фестиваля этого года - "Твоя квантовая вселенная" - не только помогла гостям понять фундаментальный мир науки, но и продемонстрировала передовые области технологического сотрудничества, которые Китай и Россия активно укрепляют. Среди них - цифровая экономика, искусственный интеллект и многое другое. Благодаря мероприятиям открытой недели "Наука 0+" мы преобразовали грандиозные национальные стратегии двух стран в области науки и технологий в ощутимые, доступные для общественности впечатления, посеяв в умах молодежи семена научного любопытства, ориентированного на будущее", - отметил первый проректор МГУ-ППИ Сергей Иванченко, выступая на церемонии закрытия.

В неделе науки, проходящей в Шэньчжэне в рамках IV Фестиваля знаний, науки и культуры МГУ-ППИ, приняли участие представители Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, РАН, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Российской академии образования, НИИ пульмонологии ФМБА России, Роскосмоса, Московского физико-технического института, Национальной академии наук Беларуси, Института общей и неорганической химии НАН Беларуси, Института микробиологии НАН Беларуси, Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси, Китайской академии наук, а также Южного университета науки и технологий (SUSTech), Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT), Уханьского университета, Юньнаньского университета, Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена, Пекинского университета, Народного университета Китая и Шэньчжэньской академии социальных наук.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий в своем обращении отметил, что событие стало "ярким примером успешного научного и культурного взаимодействия между Россией и Китаем".

"Особое значение имеет то, что неделя проходила на базе Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне - уникального образовательного центра, созданного по инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Этот университет по праву можно назвать флагманом сотрудничества России и Китая в сфере высшего образования и научных исследований", - считает Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

Сейчас в Университете МГУ-ППИ обучаются около 5 тыс. человек, из которых 600 - это студенты из России, Белоруссии и других стран.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки прошли с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.