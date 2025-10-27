Создан виртуальный тур по Шалаболинской писанице

Проект разработали в Институте археологии и этнографии СО РАН

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Виртуальный тур по памятнику наскальной живописи на юге Красноярского края, где люди начали оставлять изображения еще 7 тыс. лет, создали в Институте археологии и этнографии СО РАН. Проект был поддержан грантом Минобрнауки России, сообщили в институте.

"В Красноярском крае на реке Тубе уже в течение полутора веков исследователи вновь и вновь изучают труднодоступную Шалаболинскую писаницу. Теперь попасть туда проще благодаря разработанному новосибирскими археологами виртуальному туру. 3D-путешествие создано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий", - рассказали в институте.

Шалаболинская писаница расположена на юге Красноярского края, на реке Тубе, правом притоке Енисея. Это один из самых больших и древних памятников с петроглифами в Минусинской котловине. Изображения расположены на разных ярусах прибрежного скального массива на протяжении нескольких километров. Самые древние петроглифы Шалаболинской писаницы - это изображения диких животных, на которых охотились люди.

"К сожалению, многие шалаболинские петроглифы находятся в аварийном состоянии. Как из-за естественного разрушения поверхности скального массива, так и из-за посещения людей, все еще оставляющих надписи. Нижние ярусы постоянно испытывают на себе воздействие паводка. Кустарники и деревья, растущие на берегу, своей корневой системой также разрушают целостность скалы. Время на то, чтобы оцифровать изображения на плоскостях и максимально полно их изучить, крайне ограничено", - дополнили в ИАЭТ СО РАН.

Памятник древнего наскального творчества Шалаболинская писаница был открыт в конце XIX века, и с этого времени не прекращается его изучение. Сегодня исследования проводятся с применением современных естественно-научных и цифровых методов, что позволяет датировать изображения разных эпох и изучать их взаимодействие в многослойных композициях - палимпсестах.