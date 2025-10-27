В Волгограде вывели новый сорт менее аллергенных засухоустойчивых тополей

Ученые также работают над снижением факторов, вызывающих у людей аллергию из-за тополиного пуха и пыльцы

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Ученые федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук (РАН) вывели новый засухоустойчивый гибрид тополя, который будет менее аллергенным за счет молекулярной селекции и жесткого отбора. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией биотехнологий центра Ольга Жолобова.

"Мы методом изолированных зародышей [тополя] получили материалы в культуре тканей и там уже произвели отбор на засухоустойчивость, солеустойчивость. <...> Эти новые гибриды уже адаптированы и будут дальше тестироваться в полевых условиях, чтобы потом использоваться в озеленении и в агролесомелиорации", - сказала Жолобова.

Ученые также работают над снижением факторов, вызывающих у людей аллергию из-за тополиного пуха и пыльцы, которую этот пух переносит. "Благодаря методам молекулярной селекции мы также можем определить пол, чтобы они не пылили. То есть отобрать только мужские особи, которые будут уже использованы для повсеместного применения. <...> Мы максимально снизим риски", - отметила Жолобова.

Отказаться от выращивания тополя, как подчеркнула заведующая лабораторией, нельзя. Они очень хорошо поглощают пыль, отлично секвестрируют углекислый газ и быстро растут. Так, саженцы, высаженные этой весной на опытном поле научного центра, уже выросли почти на два метра.

"Это те виды [деревьев], от которых мы не можем отказаться. Но сделать их лучше мы можем. Это и есть наша задача <...> Мы уже получили [гибрид], мы уже тестируем, но в любом случае нам их надо дорастить. Нам нужно получить первое потомство от них, чтобы протестировать и посмотреть. Обычно этот процесс занимает 10 лет", - сказала Жолобова.

При этом, отметила она, первые деревья уже высажены на территории центра, а также в городе Камышине. В 2026 году ученые оценят состояние растений и высадят новые саженцы в Волгограде.