"Рувики" передала более 1,4 млн текстов для обучения GigaChat языкам народов РФ

Нейросеть ознакомится с материалами на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском и других языках

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия "Рувики" передала материалы для обучения нейросети GigaChat Сбера 20 языкам народов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Переданные материалы включают тексты на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, коми, коми-пермяцком, марийском, мокшанском, ливви-карельском, татарском, тувинском, калмыцком, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском и якутском языках", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Всего передано свыше 1,4 млн текстов.

"Наша миссия - делать знания доступными для всех, в том числе на языках народов России. Мы видим, как технологии становятся важным инструментом сохранения культурной идентичности и знаний, находившихся под угрозой утраты; и рады, что вклад авторов "Рувики" поможет развитию генеративного искусственного интеллекта, который будет способен понимать и уважать языковое многообразие нашей страны", - подчеркнул гендиректор "Рувики" Владимир Медейко.

"Рувики" - современная российская интернет-энциклопедия. Проект объявлен на РИФ-2023. Главные ценности площадки: удобство, открытость, технологичность, достоверность информации. В энциклопедии внедрен искусственный интеллект, который позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.