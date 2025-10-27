ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

В МФТИ объяснили, чем был пролетевший над Москвой яркий болид

Руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин отметил, что скорее всего объект являлся фрагментом космического мусора
Редакция сайта ТАСС
08:16
ТАСС/ Reuters/ Scopal
© ТАСС/ Reuters/ Scopal

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пролетевший сегодня утром над Москвой и Московской областью яркий болид скорее всего был порожден не метеоритом, а фрагментом космического мусора - частью отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока, который проник в нижние слои атмосферы Земли и сгорел в них. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин.

"Насколько можно судить по записи, относительно низкая скорость объекта, заметное замедление в конце видимого участка, а также наличие зеленого и желтого оттенков говорят скорее о его искусственном происхождении. Вероятно, мы имеем дело с так называемым космическим мусором - прекратившим активное существование спутником, разгонным блоком или верхней ступенью ракеты-носителя", - пояснил ученый.

Сегодня утром в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 6:30 по местному времени. Очевидцы этого события, а также астрономические каналы в социальных сетях, высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размерами в 10-20 см, так и фрагментом космического мусора. 

РоссияМосква