В МФТИ объяснили, чем был пролетевший над Москвой яркий болид

Руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин отметил, что скорее всего объект являлся фрагментом космического мусора

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пролетевший сегодня утром над Москвой и Московской областью яркий болид скорее всего был порожден не метеоритом, а фрагментом космического мусора - частью отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока, который проник в нижние слои атмосферы Земли и сгорел в них. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин.

"Насколько можно судить по записи, относительно низкая скорость объекта, заметное замедление в конце видимого участка, а также наличие зеленого и желтого оттенков говорят скорее о его искусственном происхождении. Вероятно, мы имеем дело с так называемым космическим мусором - прекратившим активное существование спутником, разгонным блоком или верхней ступенью ракеты-носителя", - пояснил ученый.

Сегодня утром в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 6:30 по местному времени. Очевидцы этого события, а также астрономические каналы в социальных сетях, высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размерами в 10-20 см, так и фрагментом космического мусора.