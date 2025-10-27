Свыше 95% биомассы млекопитающих приходится на людей и домашних животных

Человечество за последние два столетия вызвало действительно глобальные перемены в устройстве экосистем всей планеты в целом, отметили ученые

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экологи выяснили, что на долю человечества и связанных с ним домашних животных приходится около 1,1 млрд тонн биомассы, что составляет более 95% от общей массы всех млекопитающих на Земле. Это свидетельствует о том, что человечество за последние два столетия вызвало действительно глобальные перемены в устройстве экосистем всей планеты в целом, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Проведенные нами расчеты показывают, что еще в 1850 году наблюдалось примерное равенство между биомассой людей и диких животных - этот показатель составлял примерно 200 млн тонн. В последующие столетия первый показатель резко вырос и достиг отметки в 1,1 млрд тонн, тогда как второй уменьшился более чем вдвое. Это демонстрирует то, как деятельность людей привела к резким переменам в структуре биомассы млекопитающих", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа израильских и американских экологов под руководством профессора Института Вейцмана в Реховоте Рона Майло при изучении того, как появление индустриальной цивилизации и быстрый рост численности населения человечества с середины XIX века повлияли на состояние всех млекопитающих в целом. Для получения этих сведений ученые проанализировали демографические данные с 1850 года, а также архивные данные о колебаниях численности отдельных видов, родов, семейств и отрядов животных.

Как отмечают ученые, при проведении этого анализа они учитывали, как менялись различные защитные меры, способствующие росту численности животных, сельскохозяйственные практики и частота охоты на морских и сухопутных животных. Проведенные исследователями расчеты показали, что всего за 150 лет человечество кардинально изменило соотношение между дикими млекопитающими с одной стороны, и людьми и домашними животными - с другой.

Совокупная биологическая масса первых упала с отметки в 200 млн тонн в середине XIX века до текущих 60 млн тонн, причем сильнее всего сократилась масса морских млекопитающих - она снизилась более чем на 70%, с 130 до 40 млн тонн, из-за китобойного промысла, окончательно запрещенного на глобальном уровне лишь в 1986 году. Биомасса же крупного рогатого скота выросла в четыре раза, а других домашних животных - в 3-10 раз, в результате чего их совокупная масса поднялась с 130 до 650 млн тонн.

Аналогичным образом совокупная биологическая масса человечества выросла с 50 до 420 млн тонн, а масса сухопутных диких животных снизилась с 50 до 20 млн тонн, что, в первую очередь, связано с резким сокращением численности слонов и других крупных млекопитающих. В результате этих перемен люди и связанные с ними животные теперь занимают доминирующие позиции в классе млекопитающих по доле связанной с ними биомассы (95%), что подчеркивает важность учета роли человека и связанных с ним домашних животных, а также их миграций, в переменах в свойствах экосистем.