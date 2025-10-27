Межзвездный объект 3I/ATLAS выдержал удар облака солнечной плазмы

Он по-прежнему находится около Солнца на расчетной траектории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS остался цел после предполагаемого удара солнечной плазмы. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Объект 3I/ATLAS по-прежнему находится около Солнца на расчетной траектории. <...> Сигнал от объекта исключительно слабый, поэтому сказать что-то о состоянии тела невозможно. Но главное, что видео продолжается до конца дня 25 октября, то есть заведомо до момента, когда по всем расчетам выброшенное Солнцем крупное облако плазмы должно было ударить по объекту. И видно, что объект цел", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщали, что в ночь с 21 на 22 октября межзвездному объекту 3I/ATLAS предстоит выдержать удар одного из крупнейших в 25-м солнечном цикле облаков плазмы, выброшенном Солнцем в направлении кометы.

По словам экспертов, широкая публика сможет вновь увидеть межзвездного странника не ранее середины следующего месяца, когда он появится на небе в утренние часы и станет доступен для наблюдений крупными оптическими системами.