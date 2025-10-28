Создана более технологичная антенная решетка для систем радиолокации

Особенность конструкции заключается в применении печатной технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали более технологичную антенную решетку для систем радиолокации. Особенность конструкции заключается в применении печатной технологии, упрощающей производство и реализацию работы антенны на двух поляризациях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В радиолокационных комплексах часто используются волноводно-щелевые антенные решетки. Однако процесс их производства достаточно трудоемкий и, как правило, они способны работать с полями только одной поляризации. Мы разработали прототип двухполяризационной антенны, которая является аналогом волноводно-щелевых антенных решеток. Она проще в изготовлении из-за применения технологии фотолитографии. А возможность работы на двух поляризациях позволяет улучшить технические характеристики радиолокационных комплексов", - привели в пресс-службе слова доцента кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Святослава Балландовича.

Уточняется, что радиолокационные комплексы - важные технические системы, которые обеспечивают контроль воздушного и морского пространства. Один из основных компонентов такого оборудования - антенны, позволяющие передавать радиосигналы. Антенна должна быть технологичной и обладать конкурентоспособными техническими характеристиками. По этой причине при массовом производстве приоритет отдается технологии фотолитографии - методу переноса рисунка на подложку с помощью света. Возможность реализации двухполяризационных решений позволяет расширить функциональность и системные характеристики.

Как рассказали в вузе, важной характеристикой для антенны является ее поляризация - направление распространения электрического поля в пространстве. Поляризация бывает линейная и круговая, она зависит от конструкции антенны. Для эффективной передачи и приема сигнала поляризация передающей и приемной антенн должна совпадать или быть совместимой. Несовпадение приводит к потере сигнала. Поэтому ученые в разных странах мира ведут исследования и разработки новых принципов и конструкций антенн.

По данным пресс-службы, разработанная учеными антенная решетка представляет собой печатную плату, расположенную на металлическом основании. Измерения проводились в Центре коллективного пользования "Безэховая камера" СПбГЭТУ ЛЭТИ (ЦКП БЭК). Эксперименты подтвердили, что разработка соответствует расчетным характеристикам.

В университете отметили, что разработка антенн - одно из направлений работы в сфере научных основ и компонентов для радиотехнических систем кафедры ТОР, которой в 2025 году исполняется 100 лет. Работы ведутся в рамках десятилетия науки и технологий в России, главным мероприятием которого является Конгресс молодых ученых.