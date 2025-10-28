В ПГУ им. Шолом-Алейхема запущен киберфизический полигон для подготовки инженеров

На первом цикле занятий в полигоне была запущена модель энергосистемы по стандартам Федеральной сетевой компании для наблюдения за работой защитных алгоритмов энергосети в реальном времени при различных аварийных сценариях

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Материальная база Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема пополнилась уникальной установкой - киберфизическим полигоном для практической и исследовательской подготовки будущих инженеров, в том числе для горной отрасли. Применять и оттачивать навыки разработки будут студенты из "Р-школы", сообщили в пресс-службе университета.

"Полигон позволяет студентам работать в условиях, максимально приближенных к промышленным; решать "боевые" нестандартные задачи", - приводятся в сообщении слова ректора ПГУ им. Шолом-Алейхема Натальи Баженовой.

Киберфизический полигон - это сочетание виртуальных (компьютерных) и физических объектов. На первом цикле занятий в полигоне была запущена модель энергосистемы по стандартам Федеральной сетевой компании для наблюдения за работой защитных алгоритмов энергосети в реальном времени при различных аварийных сценариях.

"Полунатурное моделирование (HIL, HardwareintheLoop) подразумевает, что часть системы представлена ее математической моделью - цифровым двойником, а ключевые компоненты - реальным оборудованием. Это дает возможность исследовать взаимодействие модели и аппаратуры без вывода объектов на полноценный промышленный режим, минимизируя риски и затраты", - отмечается в сообщении.

На полигоне также обучают инженеров на виртуальной модели системы управления процессом флотации руды - ключевой технологии горно-обогатительной отрасли.

"В лабораторных работах студенты разрабатывают систему регулирования степени открытия клапанов, управляющих движением смеси между камерами. Вместо дорогостоящей установки используется модель процесса в режиме реального времени; обмен данными между контроллером и моделью осуществляется по промышленному протоколу, как в реальном производстве", - сообщает пресс-служба.

Оборудование для полигона установлено в рамках программы Министерства науки и высшего образования России "Приоритет-2030".