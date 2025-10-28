Значительная часть программы V Конгресса молодых ученых будет посвящена энергетике

"Ключевой темой V Конгресса молодых ученых станет "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Значительная часть программы Конгресса молодых ученых (КМУ), который пройдет с 26 по 28 ноября 2025 года на федеральной территории "Сириус", будет посвящена энергетике и вкладу науки в развитие атомной отрасли в честь 80-летия российской атомной промышленности. Об этом сообщает Фонд Росконгресс.

В 2025 году отмечается 80-летие атомной промышленности, и значительная часть программы V Конгресса молодых ученых будет посвящена энергетике и вкладу науки в развитие атомной отрасли

Отмечается, что архитектура КМУ сосредоточена вокруг четырех основных треков: "Большие вызовы: импульс развития", "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений", "Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура" и "Поля взаимодействия: международное сотрудничество". Кроме того, помимо традиционных мероприятий Научной гостиной и Школы РНФ, в деловую программу войдут новые форматы мероприятий, в том числе формат "Обратная связь", где молодые ученые смогут задать вопросы представителям власти, главам компаний и руководителям ведущих научных и образовательных организаций.

"На Конгрессе обсудим не только достижения в сфере энергетики, но и энергию познания, энергию сотрудничества, необходимую для выстраивания новых механизмов развития науки в нашей стране и в мире", - приводятся в сообщении слова руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.

