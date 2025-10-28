Магнитные бури возможны на Земле 28 и 29 октября

Уровень бурь не превышает Кр 5

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Слабые магнитные бури возможны на Земле 28 и 29 октября, следует из прогноза на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно графику, вероятность магнитных бурь во вторник составляет 75%, а в среду - 70%. Причем уровень магнитных бурь не превышает Кр 5, что соответствует уровню G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

В настоящее время магнитной бури не наблюдается, магнитосфера Земли спокойная.