Росатом разработал превосходящий зарубежные аналоги сплав для энергоустановок

Он способен обеспечить более 11 лет непрерывной эксплуатации в экстремальных условиях

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Росатома разработали уникальный никелевый сплав для энергоустановок нового поколения. Как отмечает пресс-служба госкорпорации, новый материал превосходит зарубежные аналоги и обеспечивает более 11 лет непрерывной эксплуатации в экстремальных условиях.

Сплав, разработанный учеными Научно-производственного объединения "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ЦНИИТМАШ, входит в машиностроительный дивизион Росатом), способен работать при температуре более 700 градусов Цельсия и давлении до 35 МПа и обеспечивает ресурс эксплуатации изготовленного из него критического оборудования на срок не менее 100 тыс. часов - это более 11 лет.

Проведенные структурные исследования подтвердили стабильность характеристик материала в широком диапазоне рабочих температур, что открывает возможности для его использования в перспективных энергетических проектах. В частности, новый сплав уже включен в эскизный проект угольного энергоблока с ультрасверхкритическими параметрами пара, то есть работающего при повышенных значениях давления до 35 МПа и температуры более 700 градусов Цельсия.