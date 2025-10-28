Умер ведущий китайский ИИ-специалист Лю Хаолин

Ему было 37 лет

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Профессор китайского Университета Сянтань и ведущий ученый в области ИИ внезапно умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на некролог, опубликованный на сайте университета.

Хаолин скончался в субботу в больнице Чанша (провинция Хунань), предположительно, от сердечного заболевания. В некрологе говорится, что поминальная церемония прошла на следующий день в соседнем городе Нинсян.

Исследования Лю Хаолина были сосредоточены на технологиях обработки и анализа данных в режиме реального времени для снижения зависимости ИИ от облачных ресурсов. Ученый также специализировался на повышении эффективности распределения ресурсов, что играет важную роль в обучении и работе ИИ.