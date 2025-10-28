Российские геохимики провели анализ долины Нергала на Марсе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) провели анализ марсианской долины на основе собранных фотоснимков и составили ее геологическую карту, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Сотрудниками лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН проведен фотогеологический анализ территории верхней части долины Nirgal на Марсе. На основе идентификации специфических морфологических единиц (подразделений) и анализа относительных возрастных соотношений этих подразделений была составлена геологическая карта района исследования, а также реконструирована региональная геологическая история", - отметили в пресс-службе.

По результатам исследования ученые выявили два периода "флювиальной активности" - то есть, активности жидкостных потоков на склонах древнего марсианского вулкана. В первый период, "ноахийский" (до 3,7 млрд. лет назад), сформировались русла на склонах вулкана. Затем, в "гесперийский период" (от 3,7 до 3 млрд лет назад) образовались долина Nigral и другая долина, Her Desher, в бортах которых обнажаются скопления глинистых минералов.

Помимо русел, в долинах имеются кратеры от ударов метеоритов. Ученые полагают, что метеоритные удары, или же вулканическая активность, могли служить причиной периодических потеплений, которые вызывали таяние поверхностного и подповерхностного льда. В результате образовывались водные потоки, которые и оставили сеть русел.

В дальнейшем исследователи намерены продолжить изучение глинистых отложений на территории марсианских долин, особенностей их залегания и химического состава. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. "Результаты исследования будут служить основой для дальнейшего изучения глинистых отложений на данной территории. Определение особенностей залегания, морфологии и минералогии <...> позволит вписать их в полученную геологическую историю, определить, <...> когда они могли быть образованы, а также, возможно, основной процесс, ответственный за их формирование", - рассказала инженер-исследователь лаборатории Екатерина Чоловская.

Результаты работы опубликованы в журнале "Астрономический вестник".