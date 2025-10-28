Профессор РАН: систему публикаций в научных журналах ждет трансформация

По словам Артема Оганова, в процессе трансформации научных публикаций "Сколтех" может сыграть огромную роль как молодой революционный вуз, созданный по совершенно новым лекалам

Редакция сайта ТАСС

Заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов "Сколтеха" Артем Оганов © Николай Галкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мировому научному сообществу стоит готовиться к слому существующей в мире системы публикаций в научных журналах, сказал в интервью ТАСС профессор РАН, заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов "Сколтеха" Артем Оганов.

Читайте также

Артем Оганов: я всегда брался за самые сложные научные задачи

"Нам нужно готовиться. Мы можем, конечно, идти протоптанной дорогой традиционных журналов, у нас есть критическая масса сильнейших ученых, вокруг которых можно создать сильный международный научный журнал, открытый для ученых всех стран. Но на этой дороге уже очень тесно - и вполне возможно, что она заканчивается обрывом",- сказал он.

По его словам, в процессе трансформации научных публикаций "Сколтех" может сыграть огромную роль как молодой революционный вуз, созданный по совершенно новым лекалам.

"Думаю, что институт мог бы извлечь большую пользу от использования потенциала нашей молодежи. Мы привыкли, что доверяем то или иное дело людям заслуженным, с бакенбардами и тремя подбородками. А к этому моменту, когда у людей много заслуг, бакенбарды и три подбородка, у них уже заканчиваются энергия и фантазия. А без энергии и фантазии как в науке, так и в управлении наукой делать нечего. Нам нужно найти способ отбирать правильных молодых ребят и доверять им ответственные дела. Тот же журнал. Почему бы не дать его какому-нибудь энергичному молодому ученому? Кто сказал, что главный редактор должен быть возрастным?" - сказал он.