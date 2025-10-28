ИИ помог выявить проникновение азиатских малярийных комаров в Мадагаскар

Алгоритм способен отличить снимки личинок Anopheles stephensi и других насекомых с очень высоким уровнем точности

Редакция сайта ТАСС

© James Gathany/ CDC via AP

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Эпидемиологи из США и Мадагаскара выявили проникновение "индийских" малярийных комаров Anopheles stephensi на территорию Мадагаскара благодаря использованию комбинации из современных ИИ-технологий и помощи сотен добровольцев-любителей науки. Об этом сообщила пресс-служба Университета Южной Флориды (USF).

"Вопреки сложившейся репутации, лишь 3% видов комаров способны разносить болезни, поражающие человека. Теперь у нас возможность оперативно выявлять их проникновение на новые территории благодаря помощи добровольцев, фотографирующих комаров, и использованию систем ИИ-анализа этих изображений", - пояснил доцент UCF Райан Карни, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, достижение стало возможным благодаря инициативе GLOBE Observer, запущенной NASA для того, чтобы ученые и их добровольные помощники могли обмениваться снимками с камер и другими научными данными при помощи смартфонов. Используя эту систему, американские и мадагаскарские эпидемиологи попросили жителей Мадагаскара публиковать любые снимки личинок комаров, с которыми они сталкивались в природных или антропогенных средах.

Интерес ученых к этим фотографиям был обусловлен тем, что сейчас по территории Восточной Африки распространяется "индийский" малярийный комар, проникший в начале 2010 годов на территорию Джибути, Эфиопии и других африканских государств пока неизвестным путем. Его появление ускорило распространение малярии и вызвало несколько новых вспышек этой болезни в нетипичные для этого периоды времени, что связано со способностью Anopheles stephensi размножаться в городских средах в сухие сезоны.

Для поиска первых следов присутствия этих комаров в Мадагаскаре ученые создали ИИ-алгоритм, способный отличать снимки личинок Anopheles stephensi и других насекомых с очень высоким уровнем точности. Используя эту систему, исследователи обнаружили на одной из фотографий, сделанных жителем столицы острова Антананариву, личинку "индийского" малярийного комара, которая обитала внутри затопленной и брошенной автомобильной покрышки.

По словам добровольцев, рядом с этой личинкой им удалось обнаружить сотни других личинок комаров, которые также предположительно относились к виду Anopheles stephensi. Это говорит в пользу проникновения "индийских" малярийных комаров на Мадагаскар и также потенциально объясняет то, почему остров недавно пережил несколько острых вспышек малярии, удвоивших частоту ежегодных заражений и смертей от данной инфекции, подытожили ученые.

О малярии

Малярия представляет собой одну из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные паразиты из рода Plasmodium. По текущим оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Каждый год от этой болезни умирают около 400 тыс. больных. Значительная часть заболевших проживает на территории Африки и развивающихся стран Южной Азии.