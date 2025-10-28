В Курске создали робота для ретроградной интраренальной хирургии

Разработка не имеет аналогов

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) разработали не имеющего аналогов в стране робота для проведения операций методом ретроградной интраренальной хирургии. Он уже готов к клиническим испытаниям на базе профильных медучреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Роботизированный комплекс предназначен для неинвазивной внутрипочечной хирургии. В настоящее время проведение операций по удалению камней в почках требует от врача в течение длительного времени находиться рядом с пациентом под воздействием рентгеновского излучения. Ученые ЮЗГУ предлагают автоматизировать процесс, позволив удаленно управлять уретроскопом. При этом обеспечивается и более высокая точность хирургического вмешательства", - сообщили в вузе, отметив, что разработчиками выступили сотрудники лаборатории кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ под руководством профессора Сергея Яцуна.

Как пояснили эксперты, возможны два способа использования робота - в режиме телеуправления и автоматически. В первом случае, всеми действиями будет управлять врач, следя за процессом на мониторе рабочей станции; в автоматическом режиме робот будет осуществлять манипуляции в соответствии с заранее заданной программой. "Это уникальная разработка, не имеющая аналогов в стране. Здесь использованы наши собственные высокоинтеллектуальных инструменты: элементы искусственного интеллекта, алгоритмика, сложная система управления и так далее. На данный момент изготовлен опытный образец, который готов к клиническим испытаниям на базе профильных медицинских учреждений. Кроме того, мы планируем начать работу по коммерциализации продукта и масштабированию этого проекта", - отметил Яцун.

Роботизированный комплекс разработан в рамках федеральной программы "Приоритет 2030", работы были начаты по инициативе ректора университета Сергея Емельянова и продолжались в течение двух лет. Помимо проведения неинвазивных операций, комплекс также может быть использован как тренажер для подготовки высококвалифицированных хирургов в медицинских вузах страны. Для отработки навыков урологической хирургии также изготовлена искусственная почка и разработана технология искусственного зрения, имитирующая работу рентгеновского аппарата.