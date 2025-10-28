Наблюдается постепенный рост геомагнитной активности

Магнитной бури пока нет, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Постепенный рост геомагнитной активности наблюдается во вторник, но магнитной бури пока нет. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Измерения магнитного поля показывают некоторое оживление геомагнитной обстановки после нескольких "мертвых" дней. Рост геомагнитных индексов ожидался заранее, причем даже более сильный чем фактически произошедший (прогноз был на магнитные бури, которых пока нет даже близко), поэтому можно сказать, что ситуация понятная и даже контролируемая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитные индексы "вплотную приблизились к уровню Kp=4, отделяющему спокойное состояние от возмущенного, но пока его не пробили".

Как уточнили специалисты, глобально Солнце продолжает находиться в состоянии низкой активности.