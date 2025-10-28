В НовГУ обнаружили рекордное количество микропластика в треске Баренцева моря

Частицы пластика были обнаружены в 61% исследованных рыб, сообщил научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика Новгородского государственного университета Игорь Жданов

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Исследователи из Новгородского государственного университета (НовГУ) совместно с московскими коллегами выявили значительное содержание микропластика в желудочно-кишечном тракте атлантической трески, выловленной в Баренцевом море. В ходе работы ученые проанализировали 23 особи трески, частицы пластика были обнаружены в 61% исследованных рыб, сообщил ТАСС один из авторов исследования, научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика НовГУ Игорь Жданов.

"Частицы микропластика были обнаружены в 14 из 23 образцов - от одной до пяти частиц на особь. Что касается формы частиц, в суммарной выборке преобладали фрагменты - 47%, также были отмечены волокна - 18%, пленки - 21% и частицы краски - 14%. Линейные размеры выделенных частиц в общей выборке варьировались от 0,21 до 10,24 мм, из них 89% были отнесены к категориям микропластика и 11% - к категории мезопластика. В общей выборке преобладали частицы с линейным размером 0,5-1 мм. Был определен состав семи частиц - мы выявили три частицы полиэфира, две - полипропилена и по одной - полиэтилена и полиизопрена", - сказал Жданов.

Как отмечают исследователи, в Баренцевом море треска - важный промысловый вид и основной объект любительской рыбалки, популярной среди местного населения и туристов. При этом показатели пластикового загрязнения открытой береговой линии Баренцева моря превышают аналогичные показатели Белого моря на несколько порядков. Рыбы могут поглощать пластик как напрямую, так и в составе зоопланктона, уже содержащего в себе микропластиковые частицы.

"В последние несколько лет был проведен ряд исследований, направленных на обнаружение и анализ состава микропластика в содержимом ЖКТ атлантической трески. В модельных экспериментах с атлантической треской, получавшей порошок полиэтилена вместе с кормом, описаны нарушения ее физиологических и репродуктивных функций, а также трофической активности", - отметил Жданов.

Как отметили авторы работы, эти данные значительно превышают аналогичные показатели, приведенные другими исследователями для атлантической трески Баренцева моря. Пластик присутствовал в ЖКТ более чем половины исследованных рыб, что является высоким показателем поглощения. Так, согласно норвежскому исследованию 2016 года, только 3% особей трески, выловленной в Баренцевом море у побережья Норвегии, содержали в ЖКТ частицы пластика.

"Нужно оговориться, что в том исследовании рассматривались только частицы с размерами от 3,2 мм, в то время как в нашей работе большинство обнаруженных частиц имело размеры менее 2 мм, и эти размерные категории составили основную долю обнаруженного микропластика. Однако наши данные могут быть сравнимы с показателями поглощения пластика планктоядными рыбами в северной части Тихого океана. Методика оценки содержания микропластика в ЖКТ тихоокеанских рыб имела чувствительность, сравнимую с нашей работой. Было показано присутствие микропластиковых частиц в ЖКТ у 35% исследованных рыб", - отметил Жданов.

Об исследовании

Работы по спектральному анализу образцов были выполнены при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках реализации мегагранта "Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде". Обзор исследования выполнен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.