Ноябрьский звездопад Леониды может превратиться в "звездный ливень" в 2099 году

Во время звездного потока в будущем на небе можно будет наблюдаться тысячи вспышек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Звездный ливень" из тысяч вспышек на небе может наблюдаться во время максимума ноябрьского метеорного потока Леониды в 2099 году. Сейчас пиковая активность звездопада сохраняется на уровне 15-20 метеоров в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Леониды из созвездия Льва, который в этом году достигнет пиковой активности в ночь на 18 ноября, рожден остатками кометы 55Р/Темпеля-Туттля. Каждые 33 года она возвращается к Солнцу. Интенсивность потока меняется. Временами он усиливается и выливается на Землю в виде "звездных ливней", уточнили астрономы. Такие события наблюдались в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах.

"В 1966 году во время "метеорного шторма" Леонид земляне наблюдали 10 000 метеоров за час, это два или три метеора в секунду. Но нам придется подождать. Такой шторм может повториться лишь в 2099 году. По прогнозам астрономов, до этого времени Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли, рождающими такие "метеорные ливни", - сообщили ТАСС в планетарии.

Усиление мощности Леонид возможно в результате возвращения кометы в Солнцу в 2031 и 2064 годах. Активность потока может достичь 100 и более метеоров в час. До 2030 года она сохранится на уровне 15-20 метеоров в час, считают ученые.