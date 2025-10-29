В РФ создали материал, который повышает термостойкость изоляции

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Фосфат титана, имеющий иерархическую структуру, сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Уникальный материал можно применять при производстве изоляции для электропроводки, которая будет на 27 градусов превосходить по уровню термостойкости существующие изделия, сообщил ТАСС директор НОЦ "Нанотехнологии" ЮУрГУ Вячеслав Авдин.

"В НОЦ "Нанотехнологии" ЮУрГУ и на кафедре экологии и химической технологии создали "неправильный материал". Существование таких материалов долгое время считалось невозможным. Аспирант Антон Абрамян и его научный руководитель доктор химических наук Олег Большаков получили фосфат титана, имеющий иерархическую структуру, начинающуюся от наночастиц и заканчивающуюся сферами микрометровых размеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый материал может быть использован для модификации поливинилхлорида (ПВХ). Его применение позволит создавать более термостойкую и надежную изоляцию для электропроводов (температура разложения изоляции повышается на 27 градусов (с 300 до 327), за счет новинки можно улучшить свойства множества бытовых приборов и другой техники.

Ученый пояснил, что особые свойства ПВХ новый фосфат титана придает за счет своей уникальной архитектуры. "Она отличается от той, которая формируется при обычной кристаллизации, что и придает ему повышенную термостойкость и электрохимическую чувствительность. Получить уникальную архитектуру удалось, разработав специальную технологию, которая является нашим ноу-хау", - сказал он.

Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.