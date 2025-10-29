Прототип роторно-управляемой системы для бурения нефтяных скважин разработали в ТвГУ

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 29 октября. /ТАСС/. Студенты Тверского государственного университета (ТвГУ) разработали действующий прототип роторно-управляемой системы для наклонного бурения нефтяных и газовых скважин. Система может использоваться вместо ушедших с рынка иностранных аналогов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студенты Тверского государственного университета совместно с обучающимися Тверского политехнического колледжа разработали прототип роторно-управляемой системы для наклонного бурения нефтяных и газовых скважин. Работа выполнена по заказу индустриального партнера - компании ООО "Герс технолоджи" - в рамках федеральной программы "Сириус. Лето: начни свой проект", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в вузе, до 2022 года ключевые рынки нефтесервисных услуг были в США и Европе, но на данный момент иностранные компании либо приостановили свою деятельность, либо вовсе ушли из РФ. Как сообщили эксперты, работа над созданием роторно-управляемой системы в РФ началась еще до масштабных санкций: в 2015 году первая российская установка успешно прошла испытания; еще один образец, который создала тверская компания "Герс", был представлен в 2019 году.

Программа "Сириус. Лето: начни свой проект" направлена на формирование межобразовательных команд, в которых студенты вузов становятся наставниками для учащихся колледжей и школ. Региональные предприятия предлагают реальные производственные задачи, а молодые инженеры разрабатывают решения под руководством наставников. "Подобные проекты помогают студентам и школьникам понять, как устроена работа инженерных коллективов, и становятся важной частью системы профориентации", - отметил и. о. ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов.