На Кавказе нашли новый вид растений с листьями-сердечками

Астрагал сердечный произрастает в горах южного Дагестана и северного Азербайджана на высотах от 800 до 1,8 тыс. м над уровнем моря

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Группа российских ученых обнаружила и описала новый вид растений в горах Восточного Кавказа, который назвали астрагалом сердечным из-за формы листьев. Об открытии и ограниченной территории обитания сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Алексей Лактионов, проводя совместные научные исследования с коллегами из Уральского отделения Ботанического сада РАН и Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Михаилом Князевым и Рамазаном Муртазалиевым, обнаружили и описали новый вид растения, который они назвали астрагалом сердечным (Astragalus cordigerus)", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что листья растения имеют сердцевидную форму.

Растение распространено только на территории Восточного Кавказа: астрагал сердечный произрастает в горах южного Дагестана и северного Азербайджана на высотах от 800 до 1,8 тыс. м над уровнем моря, отметили в пресс-службе. Так как территория его произрастания крайне небольшая, то вид относится к группе узколокальных эндемиков - растений, встречающихся на очень незначительной территории, измеряемой несколькими десятками квадратных километров и даже метров.

Находка нового эндемичного растения в горах Восточного Кавказа может стать основой для создания здесь в будущем особо охраняемой природной территории, добавили в пресс-службе.