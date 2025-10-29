Разработана технология упрочнения стеклобетона в несколько раз

Исследование провели в Сибирском федеральном университете в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Российские ученые разработали технологию, которая позволяет упрочнять стеклобетон и сокращать выбросы углекислого газа при его производстве. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Стеклобетон представляет собой современный композитный материал на основе тонкомолотого и крупного стекла и обожженной извести воды и других добавок. Он применяется в строительстве в качестве связующего компонента.

"Предложенная технология упрочнения материала позволит использовать отходы стекольного производства, а также значительно сократить выбросы СО2 в процессе обжига при производстве строительного вяжущего", - сообщили в ведомстве, добавив, что технология разработана в Сибирском федеральном университете в Красноярске.

Данная технология предполагает использование механоактивации (процесс образования более химически активного вещества предварительной механической обработкой). Термическая обработка и влагообработка стеклобетона дополнительно повышают прочность материала в несколько раз. В качестве дополнительного компонента стеклобетона используется обожженная известь, температура обжига которой составляет 1,1 тыс. градусов по Цельсию, в то время как температура в цементных печах, применяемых для получения традиционных цементных вяжущих, достигает 1,5 тыс. градусов по Цельсию. Такое снижение температуры приводит к уменьшению углеродного следа при производстве продукции. При этом извести требуется меньше, чем цемента, а общая масса извести и стекла тонкого помола, добавляемого в стеклобетон, сопоставима с массой используемого цемента, что также делает стеклобетон более выгодным с позиции сохранения окружающей среды.

"Результаты экспериментов показали хороший потенциал нашей технологии для создания высокоэффективных строительных материалов с заданными физико-техническими характеристиками. Такой упрочненный стеклобетон, например, поможет экономить традиционные, широко используемые в строительстве цементные вяжущие, а это, в свою очередь, снизит нагрузку на окружающую среду", - сообщил ТАСС соавтор исследования, доцент кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости Инженерно-строительного института СФУ Сергей Добросмыслов. Сейчас решается вопрос масштабирования производства упрочненного стеклобетона.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.