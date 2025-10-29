Определена эффективная математическая модель для оценки терапии рака легкого

LExp продемонстрировала стабильность предсказаний для долгосрочного прогнозирования - до 16 месяцев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета определили наиболее эффективные математические модели для прогноза динамики роста опухоли в ответ на терапию при раке легкого. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета провели первое в своем роде сравнительное исследование пяти наиболее широко используемых моделей на основе клинических данных 381 пациента с немелкоклеточным раком легкого. С помощью продвинутого статистического анализа они выявили три наиболее надежные модели (BiExp, LExp, TGI) и определили сферу их применения", - говорится в сообщении.

Как отметили ученые, все три модели с высокой точностью предсказывали объективный ответ опухоли - один из ключевых показателей эффективности лекарства. Лидером в описании текущих данных и краткосрочном прогнозе динамики опухоли стала модель ингибирования роста опухоли TGI, а модель LExp продемонстрировала стабильность предсказаний для долгосрочного прогнозирования - до 16 месяцев.

"Наше исследование предоставляет ученым и фармацевтическим компаниям методологическую базу для подбора оптимальной модели, позволяющей точнее прогнозировать динамику размера опухолей и способствовать принятию решений в ходе клинических испытаний. Это важный шаг к персонализации терапии и ускорению разработки новых противораковых препаратов", - приводятся в сообщении слова одного из авторов работы, младшего научного сотрудника Центра математического моделирования в разработке лекарств Анны Мишиной.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале "CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology".