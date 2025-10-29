Создана логическая цифровая модель горного предприятия

Это необходимый шаг к созданию по-настоящему автономных промышленных систем, отметили в НИТУ МИСИС

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Университета МИСИС разработали цифровую модель для предприятия в горнодобывающей отрасли, где до сих пор внедрение цифровых технологий считается наиболее сложным, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. В новой модели задействовано онтологическое моделирование.

"Специалисты Университета МИСИС создали цифровую модель, которая связывает между собой все составляющие горнодобывающего предприятия: от оборудования до программ управления, и предлагает рекомендации, где технологические процессы могут выполняться без участия человека. Универсальная система применима для организаций, где затруднено наблюдение за всеми элементами", - отметили в пресс-службе.

Проблема, которую призвана решить новая модель, состоит в том, что в горнодобывающей отрасли внедрение современных цифровых технологий осложнено спецификой самих производств. В отличие от заводов с замкнутыми и повторяющимися процессами, предприятия по добыче полезных ископаемых - это постоянно меняющиеся системы, где условия работы зависят от множества природных и технологических факторов.

Исследователи предложили онтологическое моделирование - подход, при котором предприятие описывается как система взаимосвязанных понятий и процессов, представленных в виде базы знаний. Они создали модель с упорядоченными ключевыми компонентами производственной системы: технологическими процессами, физическими объектами, управляющими агентами и информационными потоками.

"Наша разработка позволит описывать предприятия не на уровне слабо структурированных сведений, а в виде логической модели, понятной как человеку, так и машине. Это необходимый шаг к созданию по-настоящему автономных промышленных систем, где программные агенты способны взаимодействовать, анализировать данные и самостоятельно регулировать производственные процессы", - отметил член авторского коллектива, старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления НИТУ МИСИС Сергей Дерябин.

Предложенная модель может стать основой для дальнейших разработок в области управления цифровой трансформацией горных предприятий и для построения цифровых двойников и интеллектуальных устройств управления в горной промышленности. Результаты опубликованы в журнале Journal of Mining Institute.