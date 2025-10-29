Вспышки из активного центра на Солнце могут начать влиять на Землю

Это влияние может начаться уже на следующей неделе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вспышки из активного центра 4246, который скоро появится на видимой стороне Солнца, могут начать влиять на Землю уже на следующей неделе. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По ее информации, в ночь на 29 октября была зарегистрирована очередная крупная вспышка на обратной стороне Солнца. Мощная активность там уже наблюдается около 10 дней, после того, как "туда с обращенной к Земле стороны перешла крупная группа пятен с номером 4246". Например, по некоторым оценкам, вспышка, произошедшая в этом активном центре 21 октября, могла достигать балла Х10.

"Активный центр почти полностью пересек солнечный диск и скоро появится на видимой стороне Солнца на его левом восточном крае. Предварительно, это произойдет в субботу, после чего происходящие здесь процессы станут прямо видны с Земли, а еще через пять-семь дней начнут и влиять на Землю. Посмотрим, хватит ли до этого времени энергии", - уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.