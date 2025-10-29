Эксперт Чупров назвал ожидаемым событием появление в Америке урагана "Мелисса"

Количество и масштаб таких опасных явлений будут происходить чаще, отметил исполнительный директор проекта "Земля касается каждого"

© AP Photo/ Matias Delacroix

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Рост интенсивности ураганов в Атлантическом океане у берегов Северной Америки является для климатологов ожидаемым событием. Их воздействие в будущем усилится из-за повышения уровня мирового океана, заявил ТАСС исполнительный директор проекта "Земля касается каждого" Владимир Чупров.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что ураган "Мелисса" стал сильнейшим среди всех, с которыми приходилось сталкиваться Ямайке за 174 года наблюдений. При этом он превзошел по уровню интенсивности ураган "Катрина", ставший в 2005 году одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США.

"Ученые и эксперты ООН, российские представители научного сообщества в области климата указывают на то, что это ожидаемые события. Именно во множественном числе. Количество и масштаб таких опасных явлений как ураганы, тайфуны будут происходить чаще", - заявил Чупров.

По его словам, катастрофичность усиливается подъемом уровня мирового океана, что увеличивает высоту нагонных волн. Для избежания совсем катастрофических сценариев нужно не просто адаптироваться к ураганам, но и переходить от сжигания угля, нефти и газа на низкоуглеродную энергетику, считает эколог.

"Вот простой пример важности снижения парниковых выбросов: разброс подъема уровня мирового океана к 2100 году от 26 см до метра. То есть четырехкратный. И в наших силах пройти по нижней границе прогноза. Нижняя граница, например, приемлема для Санкт-Петербурга, а вот уже метр становится крайне опасным уровнем, как говорят авторы плана адаптации Санкт-Петербурга к климатическим изменениям", - добавил Чупров.