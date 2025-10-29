В Петербурге доказали прочность алмазного материала

Он способен заменить металл в промышленности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", доказали прочность материала из алмазов и кремния - "алмаз - карбид кремния" - на новом экспериментальном материале, сказано в сообщении пресс-службы ЦНИИ КМ "Прометей".

"Материал "алмаз - карбид кремния" <...> открывает широкие возможности его применения в изделиях авиационной и морской техники. Возникла необходимость в определении трибологических (трения и износа - прим. ТАСС) характеристик композита. <...> Для проведения необходимых экспериментов был изготовлен реакционно-спеченный карбид кремния" - говорится в сообщении.

"Алмаз - карбид кремния" менее плотный по сравнению с металлами и сплавами, он высоко устойчив к коррозии и жаре, обладает высокой твердостью и "длительной прочностью при низком показателе пластичности". Этот материал можно использовать в механизмах с высокими скоростями вращения вместо металла - например, в авиастроении и морской технике. Чтобы убедиться, что "алмаз - карбид кремния" эффективно применяется "в нагруженных узлах трения", был создан другой материал - "реакционно-спеченный карбид кремния", который может выдержать нагрузку подобного эксперимента.

Ученые испытали материал в "паре трения": они создали два кольца из двух материалов , то есть из "алмаза - карбид кремния" и "реакционно-спеченного карбида кремния", заставили их под высокими нагрузками друг о друга тереться и таким образом проверили, как "алмаза - карбид кремния" ведет себя в тяжелых условиях: как он стирается, нагревается, как меняется его трение.

Эксперимент показал, что алмазный материал при трении о "реакционно-спеченный карбид кремния" изнашивается меньше, чем при таком же трении о металлы, при этом его поверхности шлифуются, а не разрушаются.

"В сравнении с ними (металлами - прим. ТАСС) выявлена высокая износостойкость реакционно-спеченного карбида кремния в паре трения с алмазной керамикой, в результате чего фактически наблюдается шлифовка карбидных частиц. <...> А это - то, что нужно для промышленных изделий" - уточняется в сообщении.