РФ обладает уникальными технологиями создания радиационно стойкой электроники

По словам заместителя директора Центра экстремальной прикладной электроники Института нанотехнологий в электронике НИЯУ МИФИ Николая Усачева, подобную компонентную базу можно применять и в гражданском секторе в ответственных системах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия сегодня обладает уникальными технологиями для создания радиационно стойких компонентов для образцов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) нового поколения. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Центра экстремальной прикладной электроники Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Николай Усачев.

"Создание образцов ВВСТ нового поколения невозможно без применения специализированной и радиационно-стойкой электроники в их составе. Речь идет об электронных компонентах микросхем усилителей, источников питания, радиотрактов, микропроцессоров и др., которые могут работать при радиационном фоне искусственного происхождения. Помимо радиационной стойкости такие компоненты должны выдерживать повышенные температуры, перегрузки и прочее экстремальное воздействие. К счастью, в России есть технологии для этого, например, в НИЯУ МИФИ создана уникальная школа по разработке, исследованиям и испытаниям радиационно-стойкой электроники", - сказал ученый, комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что сегодня радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах.

Подобная электронная компонентная база, подчеркнул Усачев, может с успехом применяться и в гражданском секторе в ответственных системах.