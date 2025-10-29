На севере и северо-западе России прогнозируют полярные сияния

Наиболее благоприятные для этого условия складываются в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, в ЯНАО и республике Коми

Редакция сайта ТАСС

© Александр Микулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полярные сияния возможны в небе над северными и северо-западными регионами России 29 октября из-за геомагнитной нестабильности. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"На фоне умеренной геомагнитной нестабильности, наблюдающейся второй день подряд, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний. Наиболее благоприятные условия складываются в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, в ЯНАО (Салехард, Новый Уренгой) и республике Коми. Также повышены вероятности для Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в центральных регионах России наблюдения на данный момент невозможны.

"Хотя полярные сияния часто прилагаются в дополнение к магнитным бурям, в данном случае полярный овал сформирован без этой нагрузки. Магнитное поле, хотя и показывает признаки нестабильности, держится, в основном, в зеленой зоне", - отмечается в сообщении.