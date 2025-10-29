Животные научились копать норы 550 млн лет назад

Появление способности к "трехмерному" перемещению внутри грунта привело к масштабным перестройкам эдиакарских экосистем

© Maryna Bykova/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в китайской провинции Хубэй древнейшие ископаемые свидетельства того, что первые многоклеточные обитатели Земли научились копать сложные сети подземных ходов и использовать их для добычи пищи около 550 млн лет назад, задолго до начала кембрийской эры. Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук.

"Данная находка представляет собой знаковую окаменелость, которая представляет собой первое свидетельство того, как древние животные начали "трехмерное" освоение грунта на дне первичного океана Земли. Обнаружение сразу пяти разновидностей подобных нор говорит о том, что умение рыть проходы в морском грунте было широко распространено среди животных еще до начала кембрия", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа китайских палеонтологов под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии КАН Чэня Чжэ при изучении отложений конца эдиакарского периода, сформировавшихся на юге Китая, в районе Илин в провинции Хубэй. Здесь залегают породы так называемой формации Дэнъин, сформировавшиеся на дне мелководных морей с крайне малой долей кислорода около 550 млн лет назад.

Благодаря подобным условиям формирования в этих отложениях сохранились отпечатки мягких тел множества причудливых животных эдиакарской эры, а также следы их передвижения по дну первичного океана Земли. Изучая эти отложения, ученые натолкнулись на большое число "нор" и разветвленных сетей каналов, оставленных в мягком грунте на дне моря сразу несколькими видами древних беспозвоночных существ.

В прошлом ученые уже находили подобные отпечатки, однако их возраст составлял 540, а не 550 млн лет, что делает находку китайских палеонтологов особенно интересной и отодвигает на 10 млн лет в прошлое время появления способности рыть норы. Дополнительный интерес, как отмечают ученые, представляет то, что обнаруженные ими сети каналов обладают явно многоуровневой "трехмерной" формой.

По словам исследователей, время появления этих каналов в отложениях конца эдиакарской эры совпадает с исчезновением следов существования толстых прослоек из цианобактерий на дне первичного океана, а также многих представителей придонной жизни. Это свидетельствует о том, что появление у первых многоклеточных животных способности к "трехмерному" перемещению внутри грунта привело к масштабным перестройкам эдиакарских экосистем. В результате этого возникли условия для формирования множества других новых видов многоклеточных, подытожили ученые.