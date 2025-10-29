Создана самообучаемая ИИ-система распознавания объектов

Разработка использует нейросетевые алгоритмы и технологии компьютерного зрения

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Передовой инженерной школы (ПИШ) Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали уникальную ИИ-систему, способную самостоятельно адаптироваться под различные технологические процессы в производстве удобрений. Разработка использует нейросетевые алгоритмы и технологии компьютерного зрения для анализа гранул минеральных удобрений в реальном времени, обеспечивая непрерывный контроль качества продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Система устанавливается над конвейерной лентой и сканирует движущиеся гранулы удобрений с помощью специальной камеры. Нейросеть в реальном времени распознает контуры гранул, определяет их размеры на основе расстояния до фокуса камеры и сравнивает с эталонными показателями. Результаты анализа сразу же отображаются на графиках, позволяя оперативно корректировать производственный процесс", - сообщили в вузе.

Ключевым преимуществом разработки является ее способность к самообучению при работе с различными типами удобрений.

"Контролировать размер гранул удобрений на производстве очень важно, поскольку от размера зависит их время растворения в почве. Если размер будет меньше необходимого, гранулы будут оседать на почву "пылью" и разноситься ветром, а если больше - не долетят до нужной точки", - отметил автор разработки Владислав Рысев. Идея использовать нейросеть возникла, когда обычные методы обнаружения контуров - операторы Робертса, Собеля, LoG, метод Канни - не сработали.

"Дело в том, что гранулы маленькие и одного цвета, поэтому на изображении выглядели как "белая каша", - отметил Рысев.

Система сможет самостоятельно обучаться и сканировать как маленькие гранулы удобрений на химических производствах, так и большие объекты на крупных предприятиях, к примеру, каменные породы, круглые детали, другие виды удобрений. Обзор разработки удалось осуществить при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.