МАИ: установленный на МКС инжектор поможет разработке плазменных двигателей

Прототип оценят в условиях космоса, отметил замдиректора НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института Александр Богатый

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Испытания импульсного плазменного инжектора в составе комплекса ИПИ-500, установленного снаружи МКС в ходе выхода в открытый космос, имеют критическую важность для разработки будущих спутников и их двигательных установок. Об этом ТАСС сообщил замдиректора НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Александр Богатый.

Космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС) и Сергей Рыжиков 28 октября выполнили внекорабельную деятельность, в ходе которой установили снаружи модуля "Наука" комплекс аппаратуры, разработанный в стенах института.

"Это летные испытания плазменного инжектора - прототипа абляционного импульсного плазменного двигателя нового поколения, разработанного в МАИ. Мы оценим его функционирование и электромагнитную совместимость в реальных условиях космоса, что критически важно для будущих малых космических аппаратов", - сказал Богатый.

Он добавил, что в ходе второго этапа космического эксперимента "Импульс", который проводится с применением установленной во вторник аппаратуры, планируется получить важнейшие данные о допустимом воздействии человека на ионосферу, а также о влиянии космического пространства на спутники. Кроме того, будет исследовано создание новых средств связи и борьба с электризацией аппаратов, которая угрожает работе бортовой электроники и безопасности космонавтов.

Об ИПИ-500

Комплекс научной аппаратуры ИПИ-500 разработан учеными Московского авиационного института и состоит из двух блоков: импульсного плазменного инжектора и блока для контроля электрофизических параметров разработки компании "НПО ИТ". Комплекс будет выпускать импульсы плазмы в ионосферу Земли и записывать все физические изменения, которые при этом произойдут.